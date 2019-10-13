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Бокс

Рябинский: чемпион мира по боксу Бивол готов к объединению титулов

В ночь на воскресенье россиянин единогласным решением судей победил доминиканца Ленина Кастильо в поединке в Чикаго

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,38 кг) россиянин Дмитрий Бивол готов к объединительным поединкам. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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В ночь на воскресенье Бивол единогласным решением судей победил доминиканца Ленина Кастильо в поединке в Чикаго и защитил титул.

"Все было хорошо, Дима победил довольно уверенно, - сказал Рябинский. - Соперник был неудобным, но Дима уверенно держался. Показал, что способен успешно боксировать с гораздо более сильными соперниками. Необходимо двигаться к объединению поясов".

В послужном списке 28-летнего россиянина 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Бивол продлил серию побед решением судей до четырех, в последний раз он побеждал досрочно в марте прошлого года кубинца Салливана Барреру.

На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами: помимо Бивола, это Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, до 79,38 кг).

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