Рябинский назвал прекрасной историей возобновление карьеры боксером Лебедевым

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Возобновление карьеры бывшим чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым является прекрасной историей. Такое мнение ТАСС высказал глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Денис мне звонил и спрашивал, что я думаю, если он проведет еще один-два боя. Я сказал, что всячески это поддерживаю, это прекрасная история. Он сейчас тренируется, приводит себя в форму", - сказал Рябинский.

Как ранее сообщал ТАСС, Лебедев может провести бой с конголезцем Илунгой Макабу в Красноярске в декабре.

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев объявил о завершении карьеры в июле, позднее сообщил о желании вернуться на ринг.

Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.