"СКА-Нефтяник" сыграет с "Болльнесом" в финале Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 13 октября. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:0 в полуфинальном матче Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском Сандвикене.

Голами в составе победителей отметились Юрий Викулин (32-я минута) и Максим Ишкельдин (53).

В финале "СКА-Нефтяник" встретится с шведским "Болльнесом", который ранее по пенальти обыграл "Виллу" (Швеция) - 4:3. Финальный матч пройдет в воскресенье позднее.

Самым титулованным клубом Кубка мира является шведский "Болтик", который побеждал шесть раз. "Енисей" завоевывал титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), московское "Динамо" - три раза (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали "Водник" (2003, 2004) и красногорский "Зоркий" (1990, 2012), один раз - казанское "Динамо" (2010).