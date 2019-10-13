Россиянка Магомедалиева стала двукратной чемпионкой мира по боксу

УЛАН-УДЭ, 13 октября. /ТАСС/. Россиянка Земфира Магомедалиева завоевала золотую медаль женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 81 кг. Турнир проходит в Улан-Удэ.

В финале 31-летняя россиянка победила представительницу Турции Элиф Гюнери единогласным решением судей (5-0). Бронзовые медали чемпионата мира завоевали китаянка Ван Лина и вьетнамская спортсменка Нгуен Тхи Хыонг.

Магомедалиева стала двукратной чемпионкой мира, ранее она победила на турнире 2014 года в весовой категории свыше 81 кг. Также на ее счету две золотые медали чемпионата Европы (2016, 2019) в весовой категории свыше 81 кг.

Для сборной России эта медаль стала шестой на чемпионате мира. Ранее в воскресенье Екатерина Пальцева (до 48 кг) и Лилия Аетбаева (до 51 кг) завоевали золотые медали, Людмила Воронцова (до 57 кг) - серебряную, в субботу Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг) стали бронзовыми призерами.

Чемпионат мира завершится в воскресенье позднее.