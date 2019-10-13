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ЧМ по спортивной гимнастике

Российский гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира в опорном прыжке

Серебро выиграл еще один россиянин Артур Далалоян
Никита Нагорный и Артур Далалоян AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Никита Нагорный и Артур Далалоян
© AP Photo/Matthias Schrader

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Россиянин Никита Нагорный победил в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.

22-летний россиянин показал результат 14,966 балла. Вторым стал его соотечественник 23-летний Артур Далалоян (14,933), третьим - украинец Игорь Радивилов (14,749).

ЧМ по спортивной гимнастике

Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях, также на его счету три золотые награды текущего чемпионата мира (команды, многоборье и опорный прыжок), серебряная и бронзовая медали чемпионата мира 2018 года в командном и в индивидуальном многоборье соответственно. Кроме того, Нагорный является шестикратным чемпионом Европы.

Далалоян является трехкратным чемпионом мира, также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медали на мировых первенствах. Далалоян завоевал командное золото и серебро в личном многоборье на текущем турнире. На чемпионатах Европы Далалоян выиграл пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды. На прошлом чемпионате мира он также стал серебряным призером в опорном прыжке.

В общем зачете турнира в Штутгарте сборная России вышла на первое место, в активе команды три золотые, три серебряные и одна бронзовая медали. Второе место занимает команда США (3-1-1), третье - сборная Великобритании (1-1-1).

Теги
ЧМ по спортивной гимнастике
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