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Единая лига ВТБ

ЦСКА разгромил "Цмоки-Минск" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 114:81

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 114:81 обыграл команду "Цмоки-Минск" в домашнем матче Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в УСК ЦСКА.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 22 очка. В составе "Цмоки-Минск" больше всех очков набрал защитник Доминез Барнетт (18).

В турнирной таблице ЦСКА занимает 7-е место с двумя победами и двумя поражениями. "Цмоки-Минск" замыкает турнирную таблицу, проиграв два матча из двух.

Следующий матч ЦСКА на выезде проведет с польским клубом "Зелена-Гура", встреча пройдет 20 октября. "Цмоки-Минск" днем ранее в гостях сыграет с "Нижним Новгородом".

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