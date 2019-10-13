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ЧМ по спортивной гимнастике

Нагорный посвятил золото ЧМ в опорном прыжке жене, гимнастке Спиридоновой

Спортсмен отметил, что окончание турнира в Штутгарте далось ему тяжело
Никита Нагорный AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Никита Нагорный
© AP Photo/Matthias Schrader

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Россиянин Никита Нагорный посвятил золотую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте в опорном прыжке супруге - российской гимнастке Дарье Спиридоновой. Об этом спортсмен сообщил в воскресенье журналистам.

В Штутгарте на чемпионате мира проходит заключительный день финалов в отдельных видах. Нагорный стал первым в опорном прыжке, второе место занял другой российский гимнаст Артур Далалоян. В субботу в финале в упражнениях на разновысоких брусьях Спиридонова стала шестой.

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"Тяжело, устали уже, эмоций нет уже, прыжок - это два раза разбежаться, надо настроиться, приземлиться и уйти, - сказал Нагорный. - Не думал о медалях, вчера расстроился за Дашу, я надеялся все-таки, но не вышло. И решил вместо нее выйти и вот такую медальку для нее завоевать".

"Я не смотрел ни на кого, кроме Артура, и на оценки его не смотрел, он сделал, я поболел за него, попереживал и все, выдохнул, - добавил он. - Единственное, я думал, что первый прыжок в доскок приземлиться, потому что ты два дня приземляешься, ты двукратный чемпион мира, а третий раз встанешь - возможно, и третью золотую медаль завоюешь. За весь чемпионат мира я ни разу не прыгнул второй прыжок, за исключением финала и квалификации, я не тренировал его вообще, даже были разговоры на разминке, чтобы я его не делал в квалификации и не отбирался в финал, настроился на команду и многоборье. Но у меня уже были такие случаи, когда я отказывался, и решил, что не буду этого делать, и это было не просто так".

Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье.

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ЧМ по спортивной гимнастике
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