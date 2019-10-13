Нагорный посвятил золото ЧМ в опорном прыжке жене, гимнастке Спиридоновой

"Тяжело, устали уже, эмоций нет уже, прыжок - это два раза разбежаться, надо настроиться, приземлиться и уйти, - сказал Нагорный. - Не думал о медалях, вчера расстроился за Дашу, я надеялся все-таки, но не вышло. И решил вместо нее выйти и вот такую медальку для нее завоевать".

"Я не смотрел ни на кого, кроме Артура, и на оценки его не смотрел, он сделал, я поболел за него, попереживал и все, выдохнул, - добавил он. - Единственное, я думал, что первый прыжок в доскок приземлиться, потому что ты два дня приземляешься, ты двукратный чемпион мира, а третий раз встанешь - возможно, и третью золотую медаль завоюешь. За весь чемпионат мира я ни разу не прыгнул второй прыжок, за исключением финала и квалификации, я не тренировал его вообще, даже были разговоры на разминке, чтобы я его не делал в квалификации и не отбирался в финал, настроился на команду и многоборье. Но у меня уже были такие случаи, когда я отказывался, и решил, что не буду этого делать, и это было не просто так".

Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье.