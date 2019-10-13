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ЧМ по спортивной гимнастике

Американка Байлз побила рекорд по количеству наград ЧМ по спортивной гимнастике

В воскресенье спортсменка стала первой в упражнениях на бревне на турнире в Штутгарте
Симона Байлз AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Симона Байлз
© AP Photo/Matthias Schrader

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Американская гимнастка Симона Байлз завоевала 24-ю награду на чемпионатах мира, побив рекорд белоруса Виталия Щербо. В воскресенье американка стала первой в упражнениях на бревне на чемпионате мира - 2019 в Штутгарте.

22-летняя Байлз показала результат 15,066 балла. Второй стала китаянка Лю Тинтин (14,433), третьей - еще одна представительница Китая Ли Шицзя (14,300). Российские спортсменки не сумели пробиться в финал в этой дисциплине.

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Байлз завоевала 24-ю награду на чемпионатах мира (18 золотых, три серебряные и три бронзовые), это на одну награду больше, чем в активе у Щербо, который представлял команды СССР, СНГ и Белоруссии (12-7-4), завоевав 15 из 23 медалей чемпионатов мира в составе сборной Белоруссии. Американка впервые взошла на пьедестал на мировых первенствах в 2013 году, Щербо завоевал все свои награды на чемпионатах мира в период с 1991 по 1996 год. Позднее в воскресенье Байлз выступит в финале вольных упражнений.

Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой. В августе 2019 года Байлз стала первой гимнасткой, сумевшей выполнить на официальных соревнованиях двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов. В августе 2016 года, по данным хакерской группы Fancy Bears, допинг-тест спортсменки дал положительный результат на метилфенидат (психостимулятор), при этом она не нарушила антидопинговые правила, так как имела разрешение на применение запрещенных препаратов из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

В медальном зачете чемпионата мира в Штутгарте лидирует сборная США с четырьмя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградами. Второе место занимает команда России (3-3-1), третье - сборная Великобритании (1-1-1). Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье.

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ЧМ по спортивной гимнастике
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