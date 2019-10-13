Международный олимпийский комитет доверяет WADA в вопросе проблем с Россией

23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу этой международной организации из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. WADA дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения данной ситуации. В начале октября соответствующее письмо было направлено российской стороной в адрес WADA. Ответы были даны по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию.

"Этот процесс находится в юрисдикции WADA и CAS (Спортивного арбитражного суда) в соответствии с правилами, которые действуют с Олимпиады 2018 в Пхёнчхане. Мы полностью доверяем WADA в этом вопросе. Я не знаю деталей, это все не в наших руках", - отметил Бах, отвечая на вопрос ТАСС.

20 сентября 2018 года исполком WADA признал РУСАДА соответствующим кодексу, российская организация была лишена статуса соответствия в 2015 году. Одним из условий восстановления РУСАДА в правах было предоставление российской стороной доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов, в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб московской лаборатории.