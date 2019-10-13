Власти Бурятии поощрят спортсменок из региона, выступавших на ЧМ по боксу

УЛАН-УДЭ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Бурятии поощрят спортсменок из республики, выступавших за сборную России на чемпионате мира по боксу среди женщин. Об этом сообщил в воскресенье журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.

"В любом случае, наших спортсменок [из Бурятии], которые заняли призовые места, безусловно, поощрим", - сказал Цыденов, не уточнив, какими именно подарками.

Бурятию в сборной России представляли три спортсменки - Кристина Ткачева, Людмила Воронцова и Наталья Шадрина, которая была выбрана капитаном национальной команды. Воронцова завоевала серебро в весовой категории до 57 кг.

По словам Цыденова, ему хотелось бы, чтобы спортсменки из Бурятии завоевали золото. "На следующем чемпионате обязательно победим!" - сказал глава Бурятии, добавив, что проведение мирового первенства в Улан-Удэ - большое событие для республики.

"Участники увидели культуру Бурятии, это важно. Было яркое, красивое открытие", - добавил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.