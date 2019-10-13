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Летние олимпийские виды спорта

Тренер российских скалолазов отметил высокий уровень атлетов на Всемирных пляжных играх

Соревнования в Дохе завершатся 16 октября

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Участники турнира по скалолазанию на Всемирных пляжных играх в Дохе составят хорошую конкуренцию российским спортсменам, организаторы пригласили на турнир победителей и призеров мировых и европейских первенств. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал старший тренер сборной России по скалолазанию Сергей Сигов.

Всемирные пляжные игры проходят в первый раз в истории, участниками турнира по скалолазанию в Дохе стали 38 спортсменов из 19 стран. Российскую команду на соревнованиях составили серебряный призер чемпионата мира 2019 года в боулдеринге Сергей Скородумов, обладатель бронзовой награды того же турнира Вадим Тимонов и многократная участница чемпионатов мира Татьяна Шемулинкина.

"Мы рады, что скалолазание вошло в программу Всемирных пляжных игр, и хотим, чтобы наши спортсмены были причастны к этой истории. Специальных сборов перед Дохой не проводили, но наши скалолазы находятся в хорошей форме. Задача российских спортсменов - успешно выступить на новом турнире. Конечно, конкуренция будет высокой, будут участвовать победители и призеры чемпионатов мира и Европы разных лет, но наши ребята тоже обладают титулами", - рассказал Сигов.

"Надеемся, что Скородумов и Тимонов на волне сентябрьского успеха на чемпионате Европы смогут проявить себя и в Дохе. Также рассчитываем на хорошее выступление Шемулинкиной, это очень опытная спортсменка, - добавил специалист. - С точки зрения спортивной формулы турнир будет достаточно привычным, единственное отличие - из-за небольшого количества участников он пройдет в два раунда, а не в три - полуфинал и финал. Но особенность заключается в атмосфере турнира, месте проведения, климате".

Полуфинальные соревнования скалолазов пройдут в воскресенье, в понедельник в финале будут разыграны медали турнира. Всемирные пляжные игры завершатся 16 октября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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