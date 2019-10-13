В Бурятии втрое увеличат финансирование спортивных федераций для подготовки к Олимпиаде

УЛАН-УДЭ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Бурятии планируют с 2020 года более чем в три раза увеличить финансирование спортивных федераций региона для подготовки к Олимпийским играм - с 24 млн рублей до около 80 млн рублей в год. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба правительства республики.

"По Единому календарному плану на 2020 год мы выходим с увеличением [финансирования] в три с лишним раза. 70,5 млн рублей на федерации и 10 млн рублей - на дополнительную подготовку тех, кого отберут на Олимпиаду. То есть вместо 24 млн рублей мы будем рассматривать 80 млн рублей в бюджет на следующий год. И понятно, что это будет не однолетнее решение, а постоянное", - цитирует пресс-служба правительства главу республики Алексея Цыденова.

Он отметил, что выделение дополнительного финансирования на базовые олимпийские виды спорта позволит обеспечить благоприятные условия для подготовки к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, в частности, к Олимпиаде 2020 года в Токио.

В воскресенье в Улан-Удэ завершился Чемпионат мира по боксу среди женщин, спортивное событие проходило в столице Бурятии со 2 октября.

Согласно приказу Минспорта России, в Бурятии утверждены 10 базовых видов спорта: спортивная борьба, бокс, легкая атлетика, стрельба из лука, лыжные гонки, спорт глухих, спорт лиц с поражением опорно-двигательным аппаратом, пулевая стрельба, дзюдо, тхэквондо ИТФ. Всего базовыми олимпийскими видами спорта в республике занимаются свыше 51 тыс. человек.

Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Сурдлимпийские игры - в 2021 году, место и дата пока не определены.