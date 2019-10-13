Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Бурятии втрое увеличат финансирование спортивных федераций для подготовки к Олимпиаде

Олимпийскими видами спорта в регионе занимаются более 51 тыс. человек

УЛАН-УДЭ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Бурятии планируют с 2020 года более чем в три раза увеличить финансирование спортивных федераций региона для подготовки к Олимпийским играм - с 24 млн рублей до около 80 млн рублей в год. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба правительства республики.

"По Единому календарному плану на 2020 год мы выходим с увеличением [финансирования] в три с лишним раза. 70,5 млн рублей на федерации и 10 млн рублей - на дополнительную подготовку тех, кого отберут на Олимпиаду. То есть вместо 24 млн рублей мы будем рассматривать 80 млн рублей в бюджет на следующий год. И понятно, что это будет не однолетнее решение, а постоянное", - цитирует пресс-служба правительства главу республики Алексея Цыденова.

Он отметил, что выделение дополнительного финансирования на базовые олимпийские виды спорта позволит обеспечить благоприятные условия для подготовки к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, в частности, к Олимпиаде 2020 года в Токио.

В воскресенье в Улан-Удэ завершился Чемпионат мира по боксу среди женщин, спортивное событие проходило в столице Бурятии со 2 октября.

Согласно приказу Минспорта России, в Бурятии утверждены 10 базовых видов спорта: спортивная борьба, бокс, легкая атлетика, стрельба из лука, лыжные гонки, спорт глухих, спорт лиц с поражением опорно-двигательным аппаратом, пулевая стрельба, дзюдо, тхэквондо ИТФ. Всего базовыми олимпийскими видами спорта в республике занимаются свыше 51 тыс. человек.

Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Сурдлимпийские игры - в 2021 году, место и дата пока не определены.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Фернандес и Баринов пропустят матч квалификации Евро-2020 со сборной Кипра
Встреча между командами пройдет в Никосии 13 октября и начнется в 19:00 мск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС