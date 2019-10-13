Гимнастка Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях на ЧМ

19-летняя россиянка показала результат 14,066 балла. Победу одержала американка Симона Байлз, набравшая 15,133 балла, второй стала ее соотечественница Суниса Ли (14,133). Россиянка Лилия Ахаимова заняла последнее, восьмое место в финале (13,500).

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в вольных упражнениях на чемпионате мира. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.

Ранее на текущем первенстве Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье и серебро в команде. Россиянка является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года и чемпионата мира 2018 года (обе медали - в команде). Мельникова дважды побеждала на Европейских играх и трижды на чемпионатах Европы.

Американка завоевала 25-ю награду на чемпионатах мира (19 золотых, три серебряные и три бронзовые), ранее в воскресенье она побила рекорд белоруса Виталия Щербо (23) по количеству наград на мировых первенствах.

Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой. В августе 2019 года Байлз стала первой гимнасткой, сумевшей выполнить на официальных соревнованиях двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов. В августе 2016 года, по данным хакерской группы Fancy Bears, допинг-тест спортсменки дал положительный результат на метилфенидат (психостимулятор), при этом она не нарушила антидопинговые правила, так как имела разрешение на применение запрещенных препаратов из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

В медальном зачете чемпионата мира в Штутгарте лидирует сборная США с пятью золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой наградами. Второе место занимает команда России (3-3-2), третье - сборная Великобритании (1-1-1). Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье.