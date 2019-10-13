Американка Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 2004 года, выигравшей турнир WTA

ТАСС, 13 октября. Американка Кори Гауфф обыграла Елену Остапенко из Латвии в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. Призовой фонд турнира составляет $250 тыс.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу 15-летней американки. Спортсменки встречались впервые.

Гауфф занимает 109-е место в мировом рейтинге, она впервые выиграла турнир WTA, став самой молодой победительницей турниров под эгидой организации с 2004 года, когда чешка Николь Вайдишова выиграла турнир в Ташкенте также в возрасте 15 лет. Высшим достижением американки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона-2019. Самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир WTA в открытой эре, является американка Трейси Остин, она победила на турнире в Портленде в возрасте 14 лет 28 дней в 1977 году.

22-летняя Остапенко - 72-я ракетка мира, она дважды побеждала на турнирах WTA, в 2017 году выиграла Открытый чемпионат Франции.