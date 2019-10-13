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ЧМ по спортивной гимнастике

Гимнаст Далалоян завоевал бронзу на ЧМ в упражнениях на перекладине

Победил в соревнованиях бразилец Артур Мариано, вторым стал хорват Тин Србич
Артур Далалоян AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Артур Далалоян
© AP Photo/Matthias Schrader

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Россиянин Артур Далалоян стал третьим в упражнениях на перекладине на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в немецком Штутгарте.

23-летний россиянин показал результат 14,533 балла. Победил в соревнованиях бразилец Артур Мариано, набравший 14,900 балла, вторым стал хорват Тин Србич (14,666).

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Далалоян завоевал четвертую награду на мировом первенстве в Штутгарте, ранее россиянин завоевал золото в командном многоборье, серебряные медали в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Также в активе спортсмена две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали чемпионата мира 2018 года. На европейских первенствах Далалоян выиграл пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды.

26-летний Мариано является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в вольных упражнениях, бразильский гимнаст впервые завоевал медаль чемпионата мира.

По итогам чемпионата мира в Штутгарте сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав три золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Победу одержала команда США (5-2-1), третье место заняли спортсмены из Великобритании (2-1-1).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 4 по 13 октября. Следующий турнир пройдет в 2021 году в Копенгагене.

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ЧМ по спортивной гимнастике
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