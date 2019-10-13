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ЧМ по спортивной гимнастике

Гимнастка Ахаимова недовольна своим выступлением в личных соревнованиях на чемпионате мира

В вольных упражнениях спортсменка показала восьмой результат

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Россиянка Лилия Ахаимова недовольна итогами своих выступлений в личных соревнованиях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте. Об этом спортсменка сообщила в воскресенье журналистам.

Заключительный день финалов в отдельных видах в рамках чемпионата мира проходил в воскресенье. Ахаимова стала восьмой в вольных упражнениях. Ранее на мировом первенстве в Германии гимнастка заняла седьмое место в опорном прыжке, а также 22-е - в индивидуальном многоборье. В командных соревнованиях Ахаимова в составе российской сборной стала серебряным призером.

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"Я очень довольна тем, что мы завоевали серебро в команде, все вложили очень много сил в это, - сказала Ахаимова. - По поводу личных соревнований, конечно, недовольна, потому что я могла лучше, но не хватает мне доработки. Я буду работать дальше и делать все лучше".

"В [личном] многоборье, честно сказать, думаю, меня подвело эмоциональное состояние, потому что мы очень много выплеснули в командный день, - добавила спортсменка. - Очень болели за мальчиков, переживали за них. Все это сказалось, потому что физически я была готова, но эмоциональных сил мне не хватило".

Также Ахаимова отметила, что в олимпийском сезоне приложит максимум усилий для того, чтобы упрочить свои позиции в команде. "Я знаю, что будет трудно. Но я приложу максимум усилий и буду честна перед собой, что я сделала все возможное", - сказала она.

Чемпионат мира завершился в воскресенье.

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ЧМ по спортивной гимнастике
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