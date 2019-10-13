Сборная России завоевала девять медалей на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Всего в активе россиян три золотые, три серебряные и три бронзовые награды. Золото завоевала мужская сборная России в командном многоборье, а также Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Российские гимнасты завоевали девять наград на чемпионате мира, который завершился в немецком Штутгарте.

Серебро в активе женской сборной России в командном многоборье и Артура Далалояна в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.

Бронзу завоевали Ангелина Мельникова в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях, а также Далалоян в упражнениях на перекладине.

Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира. Победу одержала сборная США, в активе которой пять золотых, две серебряные и одна бронзовая награды. Третье место заняла команда Великобритании (2-1-1).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 4 по 13 октября. Следующий турнир пройдет в 2021 году в Копенгагене.