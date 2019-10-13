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ЧМ по спортивной гимнастике

Сборная России завоевала девять медалей на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Всего в активе национальной команды три золотые, три серебряные и три бронзовые награды
Никита Нагорный AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Никита Нагорный
© AP Photo/Matthias Schrader

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Российские гимнасты завоевали девять наград на чемпионате мира, который завершился в немецком Штутгарте.

Всего в активе россиян три золотые, три серебряные и три бронзовые награды. Золото завоевала мужская сборная России в командном многоборье, а также Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.

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Серебро в активе женской сборной России в командном многоборье и Артура Далалояна в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.

Бронзу завоевали Ангелина Мельникова в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях, а также Далалоян в упражнениях на перекладине.

Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира. Победу одержала сборная США, в активе которой пять золотых, две серебряные и одна бронзовая награды. Третье место заняла команда Великобритании (2-1-1).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 4 по 13 октября. Следующий турнир пройдет в 2021 году в Копенгагене.

Теги
ЧМ по спортивной гимнастике
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