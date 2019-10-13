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ATP

Чесноков: теннисист Медведев показывает феноменальную психологическую устойчивость

В воскресенье россиянин одержал седьмую победу на турнирах ATP в карьере, выиграв "Мастерс" в Шанхае

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведева по ходу сезона демонстрирует феноменальную психологическую устойчивость. Таким мнением с ТАСС поделился бывший советский и российских теннисист Андрей Чесноков.

В воскресенье 23-летний Медведев одержал седьмую победу на турнирах ATP в карьере, выиграв "Мастерс" в Шанхае. В нынешнем сезоне он также выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и "Мастерс" в Цинциннати (США), дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Россиянин квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

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"Еще после US Open я сказал - если он так будет продолжать играть, к концу года сможет стать первым в мире. Самое феноменальное, что демонстрирует Медведев, - его психика, поскольку он выигрывает, когда этого хочет, когда ему нужно выигрывать. Его полуфинал US Open с Григором Димитровым, два ключевых мяча на тай-брейке в первом сете - тому доказательство", - подчеркнул Чесноков.

"Самым сложным соперником для Медведева в Шанхае стал Циципас (россиянин выиграл у грека в полуфинале со счетом 7:6 (7:5), 7:5 - прим. ТАСС), грек в хорошей форме, он Джоковича обыграл. В финале со Зверевым Даниил практически не ошибался. Глядя на игру Медведева, понимаешь - возможно все, он набрал такую форму, такую уверенность, не представляю, кто его может остановить", - сказал Чесноков.

Медведеву предстоит выступить на турнире "ВТБ Кубок Кремля", который в понедельник стартует на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве. Медведев будет первой ракеткой турнира и начнет соревнования со второго круга.

"Не уверен, что ему нужен Кубок Кремля, в первом круге он отдыхает, дальше идет без труда, даже если сыграет отвратительно плохо. Поскольку играть ему с игроками, получившими уайлд-кард, один идет в рейтинге пятисотым, второй на 1497-м месте", - отметил Чесноков.

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