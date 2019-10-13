Сверхуспешный турнир. Женская сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по боксу

УЛАН-УДЭ, 13 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по боксу заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира в Улан-Удэ. Российская команда завоевала шесть медалей - три золотые, серебряную и две бронзовые.

Сборная показала третий результат в истории выступлений на женских чемпионатах мира. В 2005 году в подмосковном Подольске россиянки завоевали семь золотых, серебряную и четыре бронзовые медали, в 2001 году в американском Скрантоне - четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

Земфира Магомедалиева (весовая категория до 81 кг), Екатерина Пальцева (до 48 кг) и Лилия Аетбаева (до 51 кг) получили золотые медали, Людмила Воронцова (до 57 кг) - серебряную, Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг) стали бронзовыми призерами.

Поощрения как у мужчин

Победительницы и призеры чемпионата мира будут поощрены на том же уровне, что и триумфаторы мужского первенства, рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.