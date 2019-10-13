Сверхуспешный турнир. Женская сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по боксу

УЛАН-УДЭ, 13 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по боксу заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира в Улан-Удэ. Российская команда завоевала шесть медалей - три золотые, серебряную и две бронзовые.
Сборная показала третий результат в истории выступлений на женских чемпионатах мира. В 2005 году в подмосковном Подольске россиянки завоевали семь золотых, серебряную и четыре бронзовые медали, в 2001 году в американском Скрантоне - четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды.
Земфира Магомедалиева (весовая категория до 81 кг), Екатерина Пальцева (до 48 кг) и Лилия Аетбаева (до 51 кг) получили золотые медали, Людмила Воронцова (до 57 кг) - серебряную, Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг) стали бронзовыми призерами.
Поощрения как у мужчин
Победительницы и призеры чемпионата мира будут поощрены на том же уровне, что и триумфаторы мужского первенства, рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"Уровень поощрения будет тем же самым - 5 млн рублей и автомобили. Девочкам сделаем даже лучше", - сказал Кремлев.
Федерация бокса России признала успешным турнир для национальной команды. "Девочки показали великолепный результат, это сверхуспешный для нас турнир. Очень высокое качество бокса, но это только начало, у нас впереди Олимпиада", - сказал Кремлев.
"Я награждал Пальцеву и еле сдерживал эмоции. Очень горд за нашу сборную", - добавил он.
Дагестанский дух и недовольство боем
Призеры чемпионата мира по разному реагировали на свой успех. Магомедалиева заявила журналистам, что победить ей помог дагестанский дух.
"Я хотела доказать, что женщина сильна. Дагестанский дух помог мне. Боялась, что будут проблемы с дыхалкой, но их не было. Если позволит скорость, выступлю на Олимпиаде", - сказала спортсменка.
Пальцева осталась недовольна финальным поединком. "Немножко собой недовольна, хотела показать больше. Сложнее было настроиться психологически, а вот физическая подготовка была хорошей", - сказала Пальцева.
Мировое первенство завершилось в Улан-Удэ в воскресенье.