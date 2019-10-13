Очередной успех. Теннисист Даниил Медведев выиграл второй в сезоне "Мастерс"

Посеянный на турнире в Шанхае третьим россиянин в пяти матчах не отдал соперникам ни одного сета.

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Теннисист Даниил Медведев выиграл свой четвертый титул в нынешнем сезоне, одержав победу на соревнованиях серии "Мастерс" в Шанхае. При этом турнир в Китае стал шестым подряд в этом году, в котором Медведев играл в финале. Посеянный в Шанхае третьим 23-летний россиянин во всех пяти матчах не отдал соперникам ни одного сета. Примечательно, что в полуфинале Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса, победа стала пятой для россиянина в очном противостоянии при отсутствии поражений. В то же время у соперника по финалу немца Александра Зверева он ни разу не выигрывал, уступив в предыдущих четырех матчах.

На эту тему Кафельников: успех теннисиста Медведева в 2019 году связан с упорной работой

Если в полуфинале россиянин выиграл у Циципаса первый сет на тай-брейке, то в матче со Зверевым ему удалось победить с более комфортным преимуществом - 6:4, 6:1. Ключевым моментом в игре можно считать две двойные ошибки Зверева в первом сете при счете 5:4 в пользу Медведева, чем россиянин и воспользовался. Во второй партии Медведев успешно отыграл брейк-пойнт на своей подаче, и Зверев удержать его уже не сумел. После финала Медведев не скрывал, что мечтал победить именно в Шанхае, назвав турнир одним из своих самых любимых. "Тут очень непросто, нужно уметь управлять своими силами и нервами. Я мечтал одержать здесь победу", - сказал он в эфире телеканала "Евроспорт". Успех в Шанхае позволит Медведеву с понедельника обойти швейцарца Роджера Федерера в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - на счету россиянина будет 5875 очков, и впереди него будут только лидер гонки испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. По результатам этой гонки определяются участники итогового турнира АТР в Лондоне. Участие в нем россиянин обеспечил себе еще в начале сентября благодаря выходу в полуфинал Открытого чемпионата США. "Он выигрывает, когда ему нужно" Нынешний сезон для Медведева без преувеличения является сверхуспешным. Россиянин выходит в финал на протяжении шести соревнований подряд начиная с турнира в Вашингтоне в конце августа. Медведев стал победителем турнира серии "Мастерс" в Цинциннати и турнира в Санкт-Петербурге, уступив в Вашингтоне, Монреале и на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. В тени осталась его победа в начале февраля в Софии. Как об элитном теннисисте о Медведеве заговорили именно на US Open. Успешное выступление в Нью-Йорке и пятисетовый поединок в финале со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем окончательно закрепили за Медведевым статус лидера среди российских игроков.

На эту тему Теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае