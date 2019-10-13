Очередной успех. Теннисист Даниил Медведев выиграл второй в сезоне "Мастерс"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Теннисист Даниил Медведев выиграл свой четвертый титул в нынешнем сезоне, одержав победу на соревнованиях серии "Мастерс" в Шанхае. При этом турнир в Китае стал шестым подряд в этом году, в котором Медведев играл в финале.
Посеянный в Шанхае третьим 23-летний россиянин во всех пяти матчах не отдал соперникам ни одного сета. Примечательно, что в полуфинале Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса, победа стала пятой для россиянина в очном противостоянии при отсутствии поражений. В то же время у соперника по финалу немца Александра Зверева он ни разу не выигрывал, уступив в предыдущих четырех матчах.
Если в полуфинале россиянин выиграл у Циципаса первый сет на тай-брейке, то в матче со Зверевым ему удалось победить с более комфортным преимуществом - 6:4, 6:1. Ключевым моментом в игре можно считать две двойные ошибки Зверева в первом сете при счете 5:4 в пользу Медведева, чем россиянин и воспользовался. Во второй партии Медведев успешно отыграл брейк-пойнт на своей подаче, и Зверев удержать его уже не сумел.
После финала Медведев не скрывал, что мечтал победить именно в Шанхае, назвав турнир одним из своих самых любимых. "Тут очень непросто, нужно уметь управлять своими силами и нервами. Я мечтал одержать здесь победу", - сказал он в эфире телеканала "Евроспорт".
Успех в Шанхае позволит Медведеву с понедельника обойти швейцарца Роджера Федерера в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - на счету россиянина будет 5875 очков, и впереди него будут только лидер гонки испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. По результатам этой гонки определяются участники итогового турнира АТР в Лондоне. Участие в нем россиянин обеспечил себе еще в начале сентября благодаря выходу в полуфинал Открытого чемпионата США.
"Он выигрывает, когда ему нужно"
Нынешний сезон для Медведева без преувеличения является сверхуспешным. Россиянин выходит в финал на протяжении шести соревнований подряд начиная с турнира в Вашингтоне в конце августа. Медведев стал победителем турнира серии "Мастерс" в Цинциннати и турнира в Санкт-Петербурге, уступив в Вашингтоне, Монреале и на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. В тени осталась его победа в начале февраля в Софии.
Как об элитном теннисисте о Медведеве заговорили именно на US Open. Успешное выступление в Нью-Йорке и пятисетовый поединок в финале со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем окончательно закрепили за Медведевым статус лидера среди российских игроков.
"Рано или поздно это должно было случиться. Не было предпосылок того, что мы видим сейчас, но рано или поздно Даня должен был так заиграть, и сейчас мы имеем теннисиста мирового уровня, - поделился мнением с ТАСС бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников. - При этом люди говорят, но не видят, какая работа проходит вне медийного пространства. Никто же не видит, как скрупулезно Даниил тренируется - плоды этой работы он сейчас пожинает".
По словам финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова, Медведев впечатляет своим психологическим настроем. "Он выигрывает, когда этого хочет, когда ему нужно выигрывать. Его встреча на US Open с Григором Димитровым и два ключевых мяча на тайбрейке в первом сете тому доказательство", - сказал он ТАСС.
До итогового турнира Медведев выступит еще на "ВТБ Кубке Кремля" в Москве, а также в Вене и на заключительном соревновании серии "Мастерс" в Париже. Не выступить при родной публике в Санкт-Петербурге и Москве Медведев не мог, хотя по словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, ему предпочтительней был бы отдых после напряженных соревнований в Северной Америке.
Турнир в Москве наверняка будет подготовительным для Медведева перед соревнованиями в Вене, Париже и итоговым турниром. Не стоит забывать и о финальном турнире Кубка Дэвиса в Испании в середине ноября.