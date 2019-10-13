Гимнастка Мельникова выходила на вольные упражнения на ЧМ с настроем на победу

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Россиянка Ангелина Мельникова выходила на финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте в вольных упражнениях с победным настроем. Об этом она сообщила в воскресенье журналистам.

В воскресенье Мельникова заняла третье место в вольных упражнениях. Ранее на турнире гимнастка завоевала бронзу в личном многоборье, а также помогла женской сборной занять второе место в командном многоборье.

"Я знала, что если сделаю свою программу так, как я хочу, то могу быть на пьедестале, - сказала она. - Выходила собранная и с настроем на победу, после командной медали было уже намного проще выступать, потому что за спиной уже что-то есть. Рада командному успеху, мы смогли показать, что можем бороться, горжусь, что мы вторые в мире".

Также спортсменка поделилась планами на будущее. "Возможно, у меня есть шанс усилить свои программы, но пока не знаю, все зависит от физического состояния, - сказала она. - А так - буду работать над качеством".