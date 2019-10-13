Гимнаст Далалоян хочет побыть дома после окончания чемпионата мира в Германии

Соревнования завершились в воскресенье. В последний день Далалоян занял второе место в опорном прыжке, а также третье - на перекладине. Ранее гимнаст в составе сборной России выиграл командное многоборье, а также стал вторым в личном многоборье.

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Россиянин Артур Далалоян хочет провести время дома с семьей после чемпионата мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте. Об этом спортсмен рассказал в воскресенье журналистам.

"От бургера я бы сейчас не отказался, - сказал он. - Но в первую очередь мне хочется очень сильно домой. Хочется взять дочь на руки, поцеловать жену и спокойно побыть дома хотя бы два-три дня".

Спортсмен подвел итоги чемпионата мира. "Могу сказать, что на опорном прыжке ожидал от себя более чистого исполнения, это все-таки мой снаряд, сами элементы я выполняю хорошо, немножко подвело приземление, - сказал он. - В любом случае доволен своим выступлением, отработал от начала и до конца, это самое главное, в том году перекладина тоже была шестым снарядом, не было сил, я допустил падение. В этом году исправился, усложнил комбинацию, вышел и сделал ее от начала и до конца, сам за себя, конечно, очень рад, но могу лучше".

Главным достижением турнира в Германии Далалоян назвал победу в командном многоборье. "Конечно, главное - это про команду, основная цель была - занять первое место командой, мы эту цель выполнили, за это я безумно рад и горд, - подытожил он. - Понимаю, что в дальнейшем мы будем бороться только за первое место. Главное - удержать этот состав, вылечить свои болячки и работать дальше".