Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Хоккей с мячом

"СКА-Нефтяник" проиграл "Болльнесу" в финале Кубка мира по хоккею с мячом

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу шведского клуба

ТАСС, 13 октября. Хабаровский "СКА-Нефтяник" уступил шведскому "Болльнесу" со счетом 2:5 в финальном матче Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходил в шведском Сандвикене.

Голами в составе победителей отметились Кристиан Микельссон (23, 27, 36, 47-я минуты) и Самули Хелавур (45). У проигравших отличились Артем Бондаренко (32) и Максим Ишкельдин (41).

"Болльнес" во второй раз в своей истории выиграл Кубок мира, впервые шведский клуб стал победителем в 2005 году, в 2008-м "Болльнес" играл в финале турнира. "СКА-Нефтяник" впервые принял участие в решающем матче турнира.

Самым титулованным клубом Кубка мира является шведский "Болтик", который побеждал шесть раз. Красноярский "Енисей" завоевывал титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), московское "Динамо" - три раза (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали архангельский "Водник" (2003, 2004) и красногорский "Зоркий" (1990, 2012), один раз - казанское "Динамо" (2010).

Теги
Хоккей с мячом
Реклама на ТАСС
ЧМ по спортивной гимнастике
Оптимизм перед Токио. Российские гимнасты завоевали девять медалей на предолимпийском ЧМ
В активе национальной команды три золотые, три серебряные и три бронзовые награды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС