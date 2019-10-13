"СКА-Нефтяник" проиграл "Болльнесу" в финале Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 13 октября. Хабаровский "СКА-Нефтяник" уступил шведскому "Болльнесу" со счетом 2:5 в финальном матче Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходил в шведском Сандвикене.

Голами в составе победителей отметились Кристиан Микельссон (23, 27, 36, 47-я минуты) и Самули Хелавур (45). У проигравших отличились Артем Бондаренко (32) и Максим Ишкельдин (41).

"Болльнес" во второй раз в своей истории выиграл Кубок мира, впервые шведский клуб стал победителем в 2005 году, в 2008-м "Болльнес" играл в финале турнира. "СКА-Нефтяник" впервые принял участие в решающем матче турнира.

Самым титулованным клубом Кубка мира является шведский "Болтик", который побеждал шесть раз. Красноярский "Енисей" завоевывал титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), московское "Динамо" - три раза (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали архангельский "Водник" (2003, 2004) и красногорский "Зоркий" (1990, 2012), один раз - казанское "Динамо" (2010).