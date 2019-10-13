Титов: российские гимнасты продемонстрировали на ЧМ готовность к Олимпиаде

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Мужская сборная России по спортивной гимнастике продемонстрировала на чемпионате мира в Штутгарте готовность к Олимпиаде в Токио. Таким мнением с ТАСС по телефону поделился президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов.

Россияне завоевали на чемпионате мира три золотые, три серебряные и три бронзовые награды. Золото взяла мужская сборная России в командном многоборье, а также Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Серебро в активе женской сборной России в командном многоборье и Артура Далалояна в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Бронзу завоевали Ангелина Мельникова в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях, а также Далалоян в упражнении на перекладине.

"Это хороший результат, у нас очень сильная мужская сборная, показавшая наилучший результат в командном многоборье впервые с 1991 года, эта команда практически готова к Олимпийским играм, - подчеркнул Титов. - Есть над чем работать с девушками, очевидно, что выступили ниже своих возможностей. Серебро в команде - это, безусловно, достойно, но мы мало где отобрались в индивидуальные финалы".