Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по спортивной гимнастике

Титов: российские гимнасты продемонстрировали на ЧМ готовность к Олимпиаде

Россияне завоевали на турнире в Штутгарте три золотые, три серебряные и три бронзовые награды
Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов
© Михаил Терещенко/ТАСС

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Мужская сборная России по спортивной гимнастике продемонстрировала на чемпионате мира в Штутгарте готовность к Олимпиаде в Токио. Таким мнением с ТАСС по телефону поделился президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов.

На эту тему
Сборная России завоевала девять медалей на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Россияне завоевали на чемпионате мира три золотые, три серебряные и три бронзовые награды. Золото взяла мужская сборная России в командном многоборье, а также Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Серебро в активе женской сборной России в командном многоборье и Артура Далалояна в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Бронзу завоевали Ангелина Мельникова в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях, а также Далалоян в упражнении на перекладине.

"Это хороший результат, у нас очень сильная мужская сборная, показавшая наилучший результат в командном многоборье впервые с 1991 года, эта команда практически готова к Олимпийским играм, - подчеркнул Титов. - Есть над чем работать с девушками, очевидно, что выступили ниже своих возможностей. Серебро в команде - это, безусловно, достойно, но мы мало где отобрались в индивидуальные финалы".

На эту тему
Гимнастка Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях на ЧМ

"Обе команды получили лицензии на Игры еще в прошлом году, поэтому в этом смысле нам было комфортно выступать. Но нам еще есть над чем работать, этот чемпионат мира показал нам наши пробелы. Ребята, конечно, звезды, но если вы обратили внимание, в брусьях у нас никого не было, а значит, над этим надо поработать отдельно", - отметил президент ФСГР.

Глава федерации подчеркнул важность коллективной работы сборной. "Безусловно, Нагорный продемонстрировал огромный прогресс, Далалоян - гимнаст высочайшего класса, нашей молодежи есть с кого брать пример. Но сейчас самое важное, что у нас благодаря всему тренерскому коллективу, всем специалистам федерации сложилось команда. Это действительно очень важно, как и взаимозаменяемость и поддержка", - подчеркнул Титов.

Теги
ЧМ по спортивной гимнастике
Реклама на ТАСС
ЧМ по спортивной гимнастике
Оптимизм перед Токио. Российские гимнасты завоевали девять медалей на предолимпийском ЧМ
В активе национальной команды три золотые, три серебряные и три бронзовые награды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС