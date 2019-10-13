Оптимизм перед Токио. Российские гимнасты завоевали девять медалей на предолимпийском ЧМ

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершился в немецком Штутгарте. В заключительный день соревнований состоялись финалы в состязаниях в опорном прыжке, в упражнениях на бревне, брусьях, перекладине, а также в вольных упражнениях. Позади девять дней сложнейшего турнира, однако лучшим гимнастам планеты в воскресенье было не до отдыха. От мужской российской команды на старт вышли Никита Нагорный (опорный прыжок) и Артур Далалоян (опорный прыжок и перекладина). От женской - Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова, которым предстояло помериться силами с многократной олимпийской чемпионкой американкой Симоной Байлз в вольных упражнениях.

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В первый день финалов в отдельных видах, который прошел накануне, сборной России пришлось туго. Впервые за весь нынешний турнир российские гимнасты остались без медалей, однако вряд ли в воскресенье можно было говорить о реванше. Чемпионат мира в Штутгарте и без того получился для российской национальной команды весьма успешным, что особенно важно в контексте Олимпийских игр в Токио, которые пройдут уже в следующем году. Первыми в заключительный день соревнований на помост вышли мужчины, которые состязались в опорном прыжке. Далалоян практически без ошибок выполнил обе свои попытки, однако позднее Нагорный расставил все точки над i. Несмотря на то, что базовая стоимость прыжков двух российских гимнастов одинаковая, Нагорный смог обойти своего партнера по команде за счет качества исполнения и в итоге завоевал золото. Далалоян, как и на чемпионате мира в Дохе, в этой дисциплине стал вторым. Нагорный в беседе с журналистами признался, что эту медаль посвятил своей жене - другой гимнастке из сборной России Дарьи Спиридоновой, ставшей накануне шестой в упражнениях на разновысоких брусьях. "Тяжело, устали уже, эмоций нет уже, прыжок - это два раза разбежаться, надо настроиться, приземлиться и уйти, - сказал он. - Не думал о медалях, вчера расстроился за Дашу, я надеялся все-таки, но не вышло, и решил вместо нее выйти и вот такую медальку для нее завоевать". "Хочется спокойно побыть дома" В тот момент для Нагорного нынешний чемпионат мира был официально завершен. Однако Мельниковой, Ахаимовой и Далалояну еще предстояло пройти свои последние снаряды. В вольных упражнениях Мельникова стала третьей, Ахаимова же допустила грубую ошибку в самом начале выступления и заняла восьмое место. Победу в данной дисциплине одержала Байлз, для которой эта медаль стала 25-й на чемпионатах мира, что является рекордом.

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"Я знала, что если сделаю свою программу так, как я хочу, то могу быть на пьедестале, - сказала Мельникова после окончания выступления. - Выходила собранная и с настроем на победу, после командной медали было уже намного проще выступать, потому что за спиной уже что-то есть. Рада командному успеху, мы смогли показать, что можем бороться, горжусь, что мы вторые в мире". Далалоян позднее стал бронзовым призером на перекладине. После окончания соревнований гимнаст признался, что теперь больше всего хочет провести время с семьей. "От бургера я бы тоже сейчас однозначно не отказался, - сказал он. - Но в первую очередь мне хочется очень сильно домой, хочется взять дочь на руки, поцеловать жену и спокойно побыть дома хотя бы два-три дня". Хороший результат Сборная России увозит из Штутгарта девять медалей - три золотые, три серебряные и три бронзовые. На две награды больше, чем на прошлогоднем мировом первенстве в катарской Дохе (2-3-2). В общекомандном зачете чемпионата мира россияне заняли второе место, победу одержала сборная США, в активе которой пять золотых, две серебряные и одна бронзовая награды, третьими стали британцы (2-1-1). "Это хороший результат, у нас очень сильная мужская сборная, показавшая наилучший результат в командном многоборье впервые с 1991 года, эта команда практически готова к Олимпийским играм, - сказал в беседе с ТАСС президент Федерации спортивной гимнастики России, первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов. - Есть над чем работать с девушками, очевидно, что выступили ниже своих возможностей. Серебро в команде - это, безусловно, достойно, но мы мало где отобрались в индивидуальные финалы".

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