Голодец: российские гимнасты на ЧМ показали стойкость и волю к победе

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике на завершившемся чемпионате мира продемонстрировала стойкость, волю и умение побеждать. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец, чьи слова предоставила ТАСС ее пресс-служба.

Россияне завоевали на чемпионате мира три золотые, три серебряные и три бронзовые награды, уступив в общем зачете только команде США. Золото взяла мужская сборная России в командном многоборье, а также Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Серебро в активе женской сборной России в командном многоборье и Артура Далалояна в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Бронзу завоевали Ангелина Мельникова в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях, а также Далалоян в упражнении на перекладине.