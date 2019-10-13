Голодец: российские гимнасты на ЧМ показали стойкость и волю к победе

ШТУТГАРТ /Германия/, 13 октября. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике на завершившемся чемпионате мира продемонстрировала стойкость, волю и умение побеждать. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец, чьи слова предоставила ТАСС ее пресс-служба.
Россияне завоевали на чемпионате мира три золотые, три серебряные и три бронзовые награды, уступив в общем зачете только команде США. Золото взяла мужская сборная России в командном многоборье, а также Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Серебро в активе женской сборной России в командном многоборье и Артура Далалояна в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Бронзу завоевали Ангелина Мельникова в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях, а также Далалоян в упражнении на перекладине.
"Блестящий результат достигнут сборной России по спортивной гимнастике на завершившемся турнире в Штутгарте. Впервые в современной истории наши ребята выиграли командный чемпионат мира и показали высокий уровень в индивидуальных соревнованиях. Завоеванные в общей сложности девять призовых медалей российскими спортсменами - это итог серьезной многолетней подготовки, огромная заслуга тренерского штаба и всей федерации спортивной гимнастики. Наша сборная продемонстрировала стойкость, волю и умение побеждать", - говорится в сообщении.
"Выступления Никиты Нагорного, Артура Далалояна в индивидуальном многоборье, опорном прыжке, триумф нашей сборной в командном многоборье войдут в историю мирового и отечественного спорта. Выступление наших спортивных гимнастов создает хороший задел для будущих побед и привлечет новых молодых спортсменов к одному из самых красивых и зрелищных видов", - также отметила Голодец.