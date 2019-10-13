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Зимние олимпийские виды спорта

Горшков: фигуристки Трусова, Щербакова и Косторная достойно начали первый взрослый сезон

Спортсменки показали успешные результаты на международных турнирах
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная впечатляют первыми выступлениями на взрослом уровне, они достойно начали сезон. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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Щербакова выиграла предсезонный турнир "Ломбардия Трофи" в Бергамо, став первой спортсменкой, выполнившей четверной лутц на официальных соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU) на уровне мастеров. Трусова стартовала на взрослом уровне на "Челленджере" в Словакии с двумя мировыми рекордами и тремя чистыми четверными прыжками. Косторная выиграла турнир "Финляндия Трофи" с двумя тройными акселями - первый она выполнила в каскаде с двойным тулупом, второй сольный получился с помаркой при приземлении.

"Радует, как достойно наши девочки входят в первый взрослый сезон, - сказал Горшков. - У каждой из них есть свои очень серьезные козыри, которые они продемонстрировали на первых взрослых стартах. У Алены - тройной аксель и прекрасное владение коньком, глядя на ее катание получаешь удовольствие. Саша сильна исполнением фантастических по сложности программ, Анна - одухотворенным катанием при наличии сложнейшего четверного лутца, большой удачи им всем".

Через неделю начнутся взрослые этапы серии Гран-при, где дебютируют Щербакова, Трусова и Косторная. Первая выступит в Лас-Вегасе (18-20 октября), Трусова - в Канаде (25-27 октября), Косторная - во Франции 1-3 ноября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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