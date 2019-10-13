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ЧМ по спортивной гимнастике

Колобков поздравил сборную России по спортивной гимнастике с успешным выступлением на ЧМ

Россияне завоевали на турнире в Штутгарте три золотые, три серебряные и три бронзовые награды
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил сборную России по спортивной гимнастике с успешным выступлением на чемпионате мира, который завершился в воскресенье в Штутгарте. Слова министра приводит пресс-служба ведомства.

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Россияне завоевали на чемпионате мира три золотые, три серебряные и три бронзовые награды. Золото взяла мужская сборная России в командном многоборье, а также Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Серебро в активе женской сборной России в командном многоборье и Артура Далалояна в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Бронзу завоевали Ангелина Мельникова в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях, а также Далалоян в упражнениях на перекладине.

"Наши гимнасты заслужили свои путевки на Олимпийские игры - 2020 еще год назад, а сейчас подтвердили свой высокий уровень подготовки, - сказал Колобков. - Рад поздравить их с завоеванными наградами. Благодарен тренерскому штабу команд за отличную работу".

"Особенно приятно за мужскую сборную, которая завоевала первое место в командном многоборье, - добавил министр. - От всей души поздравляю ребят. Молодцы".

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ЧМ по спортивной гимнастике
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