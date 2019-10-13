Кенийская легкоатлетка Косгей установила мировой рекорд в марафоне

ТАСС, 13 октября. Кенийская бегунья Бриджит Косгей установила мировой рекорд на Чикагском марафоне. Спортсменка преодолела 42 км 195 м за 2 часа 14 минут 4 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал британке Поле Рэдклифф (2 часа 15 минут 25 секунд), она установила его в 2003 году на Лондонском марафоне.

Второе место в Чикаго заняла Абабель Йешане из Эфиопии (2:20.51), третьей стала ее соотечественница Гелете Бурка (2:20.55). У мужчин победу одержал кениец Лоуренс Чероно (2:05.45), вторым стал эфиопец Дежен Дебела (2:05.46), третьим финишировал его соотечественник Асефа Менгсту (2:05.48).

25-летняя Косгей во второй раз выиграла марафон в Чикаго, также в ее активе победа на Лондонском марафоне.

Марафон в Чикаго - один из шести крупнейших в мире. Входит в серию World Marathon Majors наряду с марафонами в Бостоне, Нью-Йорке, Лондоне, Берлине и Токио. Ежегодно в нем участвует около 40 тыс. человек.

Следующий забег серии пройдет в Нью-Йорке 3 ноября.