Сборная России по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России со счетом 5:0 одержали победу над командой Кипра в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и гарантировали себе участие в финальной части турнира. Встреча прошла в Никосии на стадионе ГСП.

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Голы в матче забили Денис Черышев (9-я и 90+2-я минуты), Магомед Оздоев (23), Артем Дзюба (79) и Александр Головин (89). На 28-й минуте встречи главный арбитр Срджан Йованович удалил защитника команды Кипра Костаса Лайфиса за грубый фол на Сергее Петрове, на 37-й минуте российский защитник был заменен, вместо него на поле вышел Вячеслав Караваев, который дебютировал в составе национальной команды. Петров проводил первый официальный матч в составе сборной России, ранее он выходил в товарищеских матчах против команд Ганы (1:0) и Коста-Рики (3:4) в 2016 году. В команде Кипра повреждение получил голкипер Костас Панаги, на 40-й минуте матча его в воротах сменил Урко Пардо. Дзюба забил 24 мяча за сборную России, проведя 40 матчей, и занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды. Лидером является Александр Кержаков - 30 голов (91 матч), второе место занимает Владимир Бесчастных - 26 мячей (71 матч). Дзюба установил рекорд сборной России по количеству голов в отборочном турнире к чемпионату Европы, забив девять мячей в восьми матчах. Форвард занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров отборочного турнира, лидирует форвард сборной Израиля Эран Зехави (10 голов).

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел свой 39-й матч в роли наставника российской команды, по этому показателю он сравнялся с голландцем Гусом Хиддинком (2006-2010), который до этого являлся единоличным лидером по количеству матчей на посту главного тренера сборной России. Черчесов возглавил российскую команду 11 августа 2016 года, под его руководством она дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. 27 июля 2018 года Российский футбольный союз подписал новый контракт с Черчесовым на два года с возможностью продления на аналогичный срок. После восьми матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко, за два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков. Сборная России стала второй командой из группы I, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года, ранее подобного достижения добилась команда Бельгии, которая с 24 очками лидирует в турнирной таблице. В воскресенье бельгийцы в гостях обыграли сборную Казахстана (2:0). Четвертое место в группе I занимает сборная Шотландии (9 очков), далее идут команды Казахстана (7) и Сан-Марино (0). Сборная России в шестой раз вышла в финальную часть чемпионата Европы, в 1992 году в европейском первенстве принимала участие сборная СНГ, еще пять раз на чемпионат Европы выходила команда СССР, которая становилась победителем турнира в 1960 году, а также три раза завоевывала серебряные медали турнира (1964, 1972, 1988). Лучшим результатом российской команды являются бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года, на других европейских первенствах сборная России ни разу не выходила в плей-офф. Быстрый гол Черышева Участие в матче не приняли защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов, которые играли с первых минут в предыдущем отборочном матче с шотландцами (4:0). Как сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров за день до встречи, игроки проходили курс восстановительных мероприятий под контролем физиотерапевтов сборной. В итоге оба футболиста остались вне заявки на матч с киприотами, место Баринова в полузащите занял Ильзат Ахметов, на правом фланге защиты появился Сергей Петров. Также по сравнению с игрой против шотландцев Черчесов оставил в запасе Юрия Жиркова и поставил в стартовый состав Черышева.

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Согласно данным пресс-службы сборной Кипра на 12 октября, на игру было продано 10 тыс. билетов. Однако большие очереди возле касс появились еще за несколько часов до начала матча, с приближением стартового свистка количество желающих попасть на игру увеличивалось. Люди стояли за билетами вплоть до конца первого тайма. Первый опасный момент случился уже на первой минуте, после подачи углового в перекладину мяч отправил Георгий Джикия. Спустя шесть минут Дзюба отдал передачу в штрафную на Алексея Ионова, но последний пробил точно во вратаря Панаги. Обозначенное преимущество дало уверенности команде Черчесова, и уже на девятой минуте россияне забили гол - Черышев перехватил мяч на половине поля соперника, прорвался в штрафную площадь по левому флангу и точно пробил в ближнюю девятку. Гол Черышева выбил киприотов из колеи, хозяева не могли найти свою игру впереди, нападающим не удавалось зацепиться за мяч благодаря слаженным действиям защиты сборной России. На 21-й минуте Дзюба сделал проникающую передачу на Ионова, который пробил не слишком удачно, однако Черышеву удалось сохранить мяч у лицевой линии и сделать скидку на Оздоева, который без шансов для вратаря пробил в верхний угол, полузащитник также отличился в матче с шотландцами.

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Такой поворот событий явно не устраивал хозяев, но вместо того, чтобы собраться и попытаться что-то создать впереди, киприоты стали играть грубее и начали провоцировать гостей. На 28-й минуте за подкат прямой ногой в голень Петрову красную карточку получил защитник Лайфис. Причем главный арбитр встречи сначала показал ему предупреждение, но затем изменил свое решение. После этого грубого подката Петров отыграл еще пять минут, все его действия сопровождались свистом трибун. Защитник "Краснодара" не смог продолжить игру и был заменен на Караваева. Вынужденную замену провели и киприоты, место в воротах вместо Панаги занял Пардо. В концовке первого тайма футболисты сборной России совершили несколько подходов к воротам хозяев, но счет остался прежним. Второй тайм Сценарий игры не изменился во второй тайме. Российские футболисты владели преимуществом, киприоты искали удачу на контратаках. На 52-й минуте Головин технично пробил в верхний угол, но мяч попал в крестовину. Дебютным голом за сборную мог отметиться Ахметов на 57-й минуте, но мяч после удара полузащитника прошел в нескольких сантиметрах от правой штанги. Спустя несколько минут Ахметов не смог продолжить матч из-за повреждения и был заменен на Далера Кузяева. Это никак не убавило остроты у ворот хозяев, так, прекрасный момент имел Ионов, который с линии вратарской бил в нижний угол, но прекрасный сейв удался Пардо. У киприотов совершенно отсутствовала игра впереди, тренерский штаб не контролировал свои эмоции, главный тренер Ран Бен Шимон даже получил предупреждение за слишком активную беседу с арбитром.

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В концовке матча футболисты сборной России все-таки дожали своего соперника, забив три гола в течение 13 минут. Сначала Дзюба, в очередной раз выиграв борьбу в воздухе в чужой штрафной площади, точно пробил по воротам после верховой передачи Черышева. Через 10 минут российские игроки воспользовались ошибкой голкипера сборной Кипра и вывели на ударную позицию Головина, который забил свой второй гол в текущем отборочном турнире, а в компенсированное ко второму тайму время Черышев оформил дубль и установил окончательный счет матча - 5:0. В следующем туре сборная России в Петербурге сыграет с командой Бельгии, киприоты дома примут сборную Шотландии. Обе встречи пройдут 16 ноября. Тремя днями позднее россияне на выезде проведут заключительный матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против команды Сан-Марино.