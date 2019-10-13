Футболисты сборной России повторили свой рекорд по числу побед подряд в официальных матчах

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу повторила личный рекорд по числу побед подряд в официальных матчах, установленный в 1995 году. Победа над киприотами со счетом 5:0 во встрече отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года стала седьмой кряду для команды главного тренера Станислава Черчесова.

Ранее россияне в квалификации к предстоящему следующим летом турниру одержали победы над сборными Казахстана (4:0 - на выезде, 1:0 - дома), Сан-Марино (9:0 - дома), Кипра (1:0 - дома) и Шотландии (2:1 - на выезде, 4:0 - дома). До этого семь побед подряд национальная команда одержала 24 года назад, в рамках отбора на чемпионат Европы 1996 года были обыграны сборные Греции (3:0 - на выезде, 2:1 - дома), Фарерских островов (3:0 - дома, 5:2 - на выезде), Сан-Марино (7:0 - на выезде) и Финляндии (6:0 - на выезде, 3:1 - дома). В 1995 году команда показала такие результаты под руководством главного тренера Олега Романцева. При нем же была зафиксирована вторая по продолжительности победная серия сборной России - в отборочном турнире к чемпионату Европы 2000 года национальная команда обыграла сборные Армении (3:0 - на выезде, 2:0 - дома), Андорры (6:1 - дома, 2:1 - на выезде), Франции (3:2 - на выезде) и Исландии (1:0 - дома).

Сборная России стала третьей командой, завоевавшей право сыграть на чемпионате Европы - 2020, ранее этого добились бельгийцы и итальянцы. За два тура до завершения отборочного турнира к Евро-2020 в группе I первое и второе места занимают сборные Бельгии и России, набрав 24 и 21 очко соответственно. Места с третьего по шестое занимают команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0). В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал, также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.