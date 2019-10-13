Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Футболисты сборной России повторили свой рекорд по числу побед подряд в официальных матчах

Победа над киприотами стала седьмой кряду для команды Станислава Черчесова
Футболисты сборной России Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Сергей Бобылев/ТАСС

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу повторила личный рекорд по числу побед подряд в официальных матчах, установленный в 1995 году. Победа над киприотами со счетом 5:0 во встрече отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года стала седьмой кряду для команды главного тренера Станислава Черчесова.

На эту тему
Сборная России по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года

Ранее россияне в квалификации к предстоящему следующим летом турниру одержали победы над сборными Казахстана (4:0 - на выезде, 1:0 - дома), Сан-Марино (9:0 - дома), Кипра (1:0 - дома) и Шотландии (2:1 - на выезде, 4:0 - дома). До этого семь побед подряд национальная команда одержала 24 года назад, в рамках отбора на чемпионат Европы 1996 года были обыграны сборные Греции (3:0 - на выезде, 2:1 - дома), Фарерских островов (3:0 - дома, 5:2 - на выезде), Сан-Марино (7:0 - на выезде) и Финляндии (6:0 - на выезде, 3:1 - дома). В 1995 году команда показала такие результаты под руководством главного тренера Олега Романцева. При нем же была зафиксирована вторая по продолжительности победная серия сборной России - в отборочном турнире к чемпионату Европы 2000 года национальная команда обыграла сборные Армении (3:0 - на выезде, 2:0 - дома), Андорры (6:1 - дома, 2:1 - на выезде), Франции (3:2 - на выезде) и Исландии (1:0 - дома).

Сборная России стала третьей командой, завоевавшей право сыграть на чемпионате Европы - 2020, ранее этого добились бельгийцы и итальянцы. За два тура до завершения отборочного турнира к Евро-2020 в группе I первое и второе места занимают сборные Бельгии и России, набрав 24 и 21 очко соответственно. Места с третьего по шестое занимают команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0). В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал, также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

ЧЕ-2020 по футболу. Отборочный турнир. Группа I
МестоКомандаИВНПМячиО
1Бельгия880030-124
2Россия870127-421
3Кипр831413-1210
4Шотландия830511-179
5Казахстан82159-137
6Сан-Марино80080-430

 

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Медведев поздравил сборную России по футболу с выходом на Евро-2020
В воскресенье национальная команда разгромила в гостях сборную Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС