Сборная России по футболу в рекордные для себя сроки вышла на чемпионат Европы

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу после победы над командой Кипра (5:0) обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2020 года, обновив рекорд по срокам, в которые была завоевана путевка на турнир. Результат матча в Никосии обеспечил коллективу под руководством главного тренера Станислава Черчесова как минимум второе место в отборочной группе I, чего достаточно для попадания на европейское первенство.
В 2020 году сборная России в шестой раз в истории выступит на чемпионате Европы. У команды ушло 206 дней (с 21 марта по 13 октября 2019 года) на то, чтобы обеспечить себе участие в турнире. Эти сроки значительно меньше тех, в которые россияне раньше выходили на европейское первенство в предыдущие годы - до квалификации на Евро-2020 отборочный турнир был растянут более чем на год. При этом из каждой группы до чемпионата Европы 2016 года прямую путевку на турнир получала только одна сборная (перед турниром во Франции число стран-участниц было увеличено с 16 до 24, что увеличило число прямых путевок с одной до двух в каждой группе).
До отбора на Евро-2020 лучшим результатом по скорости отбора на европейское первенство была квалификация к чемпионату Европы 1996 года. Тогда команда под руководством Олега Романцева обеспечила себе участие в турнире в Англии за 364 дня (с 12 октября 1994 года по 11 октября 1995 года). На Евро-2004 сборная России вышла за 468 дней, на Евро-2008 - за 441 день, на Евро-2012 - за 403 дня, а на Евро-2016 - за 399 дней.
Если брать в расчет календарный год, сборная России под руководством Черчесова показала третий результат по скорости оформления выхода на чемпионат Европы. На турниры 1996 и 2012 годов национальная команда отобралась 11 октября 1995 и 2011 годов, на Евро-2016 - 12 октября 2015 года. Самыми долгими для россиян получились квалификации на турниры 2004 и 2008 годов. В первом случае команда под руководством Георгия Ярцева 19 ноября 2003 года в ответном стыковом матче победила сборную Уэльса (1:0), а во втором сборная во главе с голландцем Гусом Хиддинком 21 ноября 2007 года благодаря собственной выездной победе над андоррцами (1:0) и домашнему поражению команды Англии от хорватов (2:3) пробилась на европейское первенство.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал, также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бельгия
|8
|8
|0
|0
|30-1
|24
|2
|Россия
|8
|7
|0
|1
|27-4
|21
|3
|Кипр
|8
|3
|1
|4
|13-12
|10
|4
|Шотландия
|8
|3
|0
|5
|11-17
|9
|5
|Казахстан
|8
|2
|1
|5
|9-13
|7
|6
|Сан-Марино
|8
|0
|0
|8
|0-43
|0