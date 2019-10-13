Сборная России по футболу в рекордные для себя сроки вышла на чемпионат Европы

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу после победы над командой Кипра (5:0) обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2020 года, обновив рекорд по срокам, в которые была завоевана путевка на турнир. Результат матча в Никосии обеспечил коллективу под руководством главного тренера Станислава Черчесова как минимум второе место в отборочной группе I, чего достаточно для попадания на европейское первенство.

В 2020 году сборная России в шестой раз в истории выступит на чемпионате Европы. У команды ушло 206 дней (с 21 марта по 13 октября 2019 года) на то, чтобы обеспечить себе участие в турнире. Эти сроки значительно меньше тех, в которые россияне раньше выходили на европейское первенство в предыдущие годы - до квалификации на Евро-2020 отборочный турнир был растянут более чем на год. При этом из каждой группы до чемпионата Европы 2016 года прямую путевку на турнир получала только одна сборная (перед турниром во Франции число стран-участниц было увеличено с 16 до 24, что увеличило число прямых путевок с одной до двух в каждой группе).