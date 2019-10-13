Голодец: сборная России в матчах отбора Евро-2020 показала яркий и красивый футбол

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу показала яркую и красивую игру в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец, чьи слова предоставила ТАСС ее пресс-служба.

В воскресенье сборная России переиграла команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.

"Поздравляю сборную Россию, ее тренера Станислава Черчесова и всех, кто причастен к этому результату, с выходом в финальную часть чемпионата Европы. В этом отборочном цикле сборная продемонстрировала яркий, красивый футбол. Это подтвердил и ставший решающим матч со сборной Кипра. Желаем дальнейшего успеха нашей команде", - отметила Голодец.

В оставшихся матчах отборочного турнира российские футболисты сыграют со сборными Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.