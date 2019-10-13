Колосков: сборная России по футболу выглядела убедительно в квалификации Евро-2020

Сборная России в воскресенье на выезде разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Благодаря этой победе команда главного тренера Станислава Черчесова обеспечила себе как минимум второе место в турнирной таблице в отборочной группе I, которое дает право сыграть в основной сетке турнира. В оставшихся матчах россиянам предстоит сыграть со сборными Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, на выезде).

"С победой всех нас и сборную прежде всего, - сказал Колосков. - Основную задачу мы решили - попали в финальный турнир чемпионата Европы. Важно то, как мы ее решили - убедительно, с большим преимуществом".

"Я, если честно, не ожидал такой игры и прогнозировал, что киприоты будут держать мяч, стараться играть в короткий пас, будут заставлять наших игроков много двигаться, но получилось все наоборот - наша команда противопоставила высокий прессинг, владела инициативой и, по сути, не дала сопернику шансов", - отметил почетный президент РФС.

Игра с бельгийцами даст представление о силе сборной России

По мнению бывшего вице-президента ФИФА, важной с точки зрения оценки перспектив сборной России на Евро-2020 станет игра против сборной Бельгии. "Очень важно понять истинную силу нашей сборной, имея в виду перспективы команды на чемпионате Европы, - отметил он. - В этом плане важна игра со сборной Бельгии и то, как здесь сыграет команда, какая будет структура игры, насколько она будет эффективна с точки зрения игры с таким сильным соперником".

"Несмотря на то, что сегодня играли, по сути, в одни ворота и такие встречи, как правило, долго тянутся, сегодня матч пролетел как одно мгновение. Это заслуга игроков сборной", - резюмировал Колосков.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал, также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.