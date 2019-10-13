Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Газзаев: футболисты сборной России уверенно прошли весь отборочный цикл Евро-2020

В воскресенье национальная команда досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы
Валерий Газзаев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Валерий Газзаев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу продемонстрировала игру хорошего уровня в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев.

На эту тему
Сборная России по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года

В воскресенье сборная России на выезде разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.

"Поздравляю нашу сборную с выходом на чемпионат Европы, это блестящий результат, - отметил Газзаев. - Давайте не будем принижать заслуги сборной России. Весь отборочный цикл команда прошла очень уверенно и ответственно и заслуженно вышла на чемпионат Европы. Наша сборная продемонстрировала действительно хороший уровень игры, сегодня мы можем пожелать только продолжить играть с такой же ответственностью и результативностью на чемпионате Европы".

"Что касается конкретной игры, то у сборной России было большое преимущество, а после удаления кипрского игрока оно стало абсолютным, что и вылилось в результат. Играли совершенно две разные по уровню команды", - добавил собеседник агентства.
Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Медведев поздравил сборную России по футболу, пожелав красивой игры на Евро-2020
В воскресенье национальная команда досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС