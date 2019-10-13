Газзаев: футболисты сборной России уверенно прошли весь отборочный цикл Евро-2020

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу продемонстрировала игру хорошего уровня в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев.

В воскресенье сборная России на выезде разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.

"Поздравляю нашу сборную с выходом на чемпионат Европы, это блестящий результат, - отметил Газзаев. - Давайте не будем принижать заслуги сборной России. Весь отборочный цикл команда прошла очень уверенно и ответственно и заслуженно вышла на чемпионат Европы. Наша сборная продемонстрировала действительно хороший уровень игры, сегодня мы можем пожелать только продолжить играть с такой же ответственностью и результативностью на чемпионате Европы".

"Что касается конкретной игры, то у сборной России было большое преимущество, а после удаления кипрского игрока оно стало абсолютным, что и вылилось в результат. Играли совершенно две разные по уровню команды", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.