Дзюба не ставил цель во что бы то ни стало забить гол в матче против команды Кипра

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба отметил, что не стремился во что бы то ни стало отличиться в отборочном матче чемпионата Европы против команды Кипра. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер".

Сборная России разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы. Дзюба стал автором одного из голов.

"Неплохо получилось, главным было выйти на Евро. Хотелось забить, но самоцелью это не было. В ситуации с голом Денис [Черышев] сделал передачу в голову", - сказал Дзюба.

"Хотел бы отметить и вратаря киприотов [Урко Пардо]. Еще была потрясающая атмосфера, как будто играли дома, киприотов не было слышно", - добавил Дзюба.

По словам форварда, футболисты сборной России старались не ослаблять давление на соперника даже после того, как повели со счетом 2:0. "Мы старались не останавливаться, надо 90 минут пахать. В перерыве сказали, что не надо бросать якорь, у нас получается тогда, когда мы включаем полные обороты", - отметил он.

Дзюба с 9 голами занимает второе место в списке бомбардиров отборочного турнира чемпионата Европы.