Колобков: футболисты сборной России выглядели собранно в матчах отбора Евро-2020

В воскресенье сборная России разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России выглядели уверенно и собранно в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба Минспорта.

Сборная России по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года

"Поздравляю нашу сборную с выходом в финальную часть Евро-2020. Команда Станислава Черчесова выглядит уверенной и собранной. Пять безответных голов в ворота Кипра тому подтверждение. Желаю нашей сборной сохранить победный настрой на оставшиеся два тура", - сказал Колобков.

В оставшихся матчах отборочного турнира российские футболисты сыграют со сборными Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.