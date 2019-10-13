Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Колобков: футболисты сборной России выглядели собранно в матчах отбора Евро-2020

Национальная команда в воскресенье разгромила сборную Кипра и вышла в финальную стадию чемпионата Европы
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России выглядели уверенно и собранно в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба Минспорта.

В воскресенье сборная России разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.

На эту тему
Сборная России по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года

"Поздравляю нашу сборную с выходом в финальную часть Евро-2020. Команда Станислава Черчесова выглядит уверенной и собранной. Пять безответных голов в ворота Кипра тому подтверждение. Желаю нашей сборной сохранить победный настрой на оставшиеся два тура", - сказал Колобков.

В оставшихся матчах отборочного турнира российские футболисты сыграют со сборными Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Футболист Оздоев ждет, что арена в Петербурге на матче с бельгийцами будет заполнена
Встреча между командами состоится 16 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС