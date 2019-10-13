Черчесов: главная задача сборной России по футболу - выиграть чемпионат Европы

Сборная России в воскресенье на выезде разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Благодаря этой победе команда обеспечила себе как минимум второе место в турнирной таблице в отборочной группе I, которое дает право сыграть в финальной стадии турнира. В оставшихся матчах россиянам предстоит сыграть со сборными Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, на выезде).

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Победа на чемпионате Европы по футболу является главной задачей для сборной России. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Задача по выходу решена, - сказал Черчесов. - Доволен тем, как команда отнеслась к игре, остались технические вопросы. Но главная задача еще не решена, главная - выиграть чемпионат Европы. И локальная побороться с Бельгией за первое место в группе".

"Это только первый шаг к следующему шагу. Праздновать нужно, когда кубок в руках, - подчеркнул главный тренер сборной России. - После свистка дал интервью телевизионщикам и пошел к зрителям. Нет никакой эйфории".

Игру в Никосии посетили около 2000 российских болельщиков. Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон отметил, что его команда на домашнем стадионе ГСП в игре с россиянами играла будто в гостях.

"Я доволен результатом и главное сколько зрителей нас посетили, - сказал в свою очередь Черчесов. - Интерес к нашей игре есть. И невидимая связь между нами и болельщиками. Хотелось бы, чтобы не прерывалась".

Турнирное положение

После восьми матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко, за два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков. Сборная России стала второй командой из группы I, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года, ранее подобного достижения добилась команда Бельгии, которая с 24 очками лидирует в турнирной таблице. В воскресенье бельгийцы в гостях обыграли сборную Казахстана (2:0).