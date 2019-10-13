Мутко: матч с бельгийцами станет для сборной России этапом подготовки к Евро-2020

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Ноябрьский матч сборной России по футболу с командой Бельгии станет для подопечных Станислава Черчесова этапом подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Таким мнением с ТАСС поделился экс-президент Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В воскресенье сборная России со счетом 5:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного цикла Евро-2020 и гарантировала себе досрочный выход в финальную часть турнира. 16 ноября национальная команда в Санкт-Петербурге проведет матч с лидером группы I, сборной Бельгии.

"Молодцы, выиграли, поздравляю. Сделали все что могли, по уму, по классу", - сказал Мутко.

"Что теперь? У нас тренер, есть набор игроков, есть стадионы, на которых они играют, - добавил он. - Думаю, будут найдены верные слова, определен верный состав, еще две игры впереди, хорошая игра с Бельгией, один соперник, по сути, остался. И этот матч можно считать уже подготовительным, по игре будет понятно, на каком уровне мы готовы играть".

После восьми матчей россияне занимают второе место в группе I, набрав 21 очко, за два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков.