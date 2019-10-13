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Евро-2020

Черышев: игроки сборной России помогут Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора к ЧЕ-2020

В матче против киприотов капитан сборной России забил свой девятый гол в восьми матчах отборочного цикла к чемпионату Европы - 2020

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России постараются помочь капитану команды Артему Дзюбе стать лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом заявил полузащитник сборной России Денис Черышев в эфире телеканала "Матч Премьер".

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В воскресенье сборная России обыграла команду Кипра (5:0) и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы. Черышев стал автором дубля, а также отдал две голевые передачи. На 28-й минуте встречи главный арбитр Срджан Йованович удалил защитника команды Кипра Костаса Лайфиса за грубый фол на россиянине Сергее Петрове.

"Есть моменты, которые нужно улучшать, я думаю, можно было отдать еще передачу, забить голы. Конечно, сегодня матч получился удачным, но нужно подмечать вещи, которые можно улучшить. Мы забили быстрый гол, что сыграло позитивную роль. Станислав Саламович [Черчесов] требовал, чтобы мы прессинговали защитников, получилось обокрасть и забить хороший гол, после удаления стало играть легче, матч успокоился, и игра шла под нашем контролем", - сказал Черышев.

Дзюба забил свой девятый гол в восьми матчах отборочного цикла к чемпионату Европы - 2020. По этому показателю он занимает второе место, уступая только форварду сборной Израиля Эран Зехави (10 голов). "Конечно, поможем [Дзюбе]. Я думаю, самую главную задачу мы выполнили, надо двигаться дальше, если поможем забить Артему как можно больше голов, будет хорошо", - добавил Черышев.

В следующем матче сборная России 16 ноября сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге, тремя днями позднее российские футболисты на выезде встретятся с командой Сан-Марино.

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