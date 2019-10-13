Черышев: игроки сборной России помогут Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора к ЧЕ-2020

В воскресенье сборная России обыграла команду Кипра (5:0) и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы. Черышев стал автором дубля, а также отдал две голевые передачи. На 28-й минуте встречи главный арбитр Срджан Йованович удалил защитника команды Кипра Костаса Лайфиса за грубый фол на россиянине Сергее Петрове.

"Есть моменты, которые нужно улучшать, я думаю, можно было отдать еще передачу, забить голы. Конечно, сегодня матч получился удачным, но нужно подмечать вещи, которые можно улучшить. Мы забили быстрый гол, что сыграло позитивную роль. Станислав Саламович [Черчесов] требовал, чтобы мы прессинговали защитников, получилось обокрасть и забить хороший гол, после удаления стало играть легче, матч успокоился, и игра шла под нашем контролем", - сказал Черышев.

Дзюба забил свой девятый гол в восьми матчах отборочного цикла к чемпионату Европы - 2020. По этому показателю он занимает второе место, уступая только форварду сборной Израиля Эран Зехави (10 голов). "Конечно, поможем [Дзюбе]. Я думаю, самую главную задачу мы выполнили, надо двигаться дальше, если поможем забить Артему как можно больше голов, будет хорошо", - добавил Черышев.

В следующем матче сборная России 16 ноября сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге, тремя днями позднее российские футболисты на выезде встретятся с командой Сан-Марино.