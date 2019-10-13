Дзюба заявил, что постарается стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

В воскресенье сборная России разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы. Дзюба отметился забитым мячом. Всего на счету 31-летнего нападающего стало 24 гола за сборную России в 40 матчах. В списке лучших бомбардиров в истории национальной команды лидером является Александр Кержаков - 30 голов (91 матч), второе место занимает Владимир Бесчастных - 26 мячей (71 матч).

"Если скажу, что не думаю об этом, то слукавлю, но и не могу сказать, что меня аж трясет. Постараюсь это сделать, здоровье еще позволяет. Мне нравится наша сборная, атмосфера в ней, главное - не потерять это единение с болельщиками, не растерять эту гармонию. Мы бьемся, сражаемся, выполняем установку, у нас сейчас появилась команда", - отметил Дзюба.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что задачей команды является победа на чемпионате Европы. "Если Черчесов говорит, что должны выиграть Евро, значит, так должно быть. Но пока не хочу забегать вперед, будет интересно сыграть против бельгийцев, в том матче проверим себя. Рад, что вышли, немного устали, спасибо большое болельщикам", - сказал Дзюба.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.