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Евро-2020

Головин: сборная России по футболу способна выиграть чемпионат Европы

Полузащитник "Монако" отметил, что команда всегда должна ставить максимальные задачи
Александр Головин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Александр Головин
© Михаил Терещенко/ТАСС

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Полузащитник Александр Головин считает, что сборная России может выиграть чемпионат Европы 2020 года. Такое мнение он высказал журналистам после матча с командой Кипра.

В воскресенье россияне разгромили команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы. Головин стал автором одного из голов.

"После чемпионата мира чувствуется, что мы можем выиграть все, даже Евро. Когда приезжаешь выступать на таком уровне, ты всегда хочешь выиграть турнир, а не только выйти из группы", - сказал Головин.

В следующем матче отборочного турнира россияне сыграют с бельгийцами 16 ноября. "Это очень сильная команда, мы хотим проверить свой уровень в игре с такой сильной сборной. Мы можем им навязать борьбу, мы хотим только победить, это будет для нас проверкой", - подчеркнул он.

Теги
Головин, Александр СергеевичЕвро-2020
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