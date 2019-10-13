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Евро-2020

Дмитрий Черышев: сборная России по футболу постарается выйти на Евро-2020 с первого места

За первую строчку в турнирной таблице группы I россиянам предстоит побороться с командой Бельгии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу уверенно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, гарантировав себе второе место в отборочной группе, но обязательно постарается завершить квалификацию на первом по итогам ноябрьских матчей. Таким мнением с ТАСС поделился бывший нападающий сборной России, главный тренер клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев.

В воскресенье сборная России со счетом 5:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного цикла Евро-2020 и гарантировала себе досрочный выход в финальную часть турнира. 16 ноября национальная команда в Санкт-Петербурге проведет матч с лидером группы I, сборной Бельгии.

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"Решили важную задачу. Был проигрыш, были победы, но мы уже уверенно вышли на Евро-2020 со второго места. И еще постараемся это сделать с первого места, - сказал Черышев. - Конечно, Бельгия - очень серьезный соперник, своеобразный, с выдающимися игроками, но думаю, что благодаря работе, которая делается в нашей сборной, атмосфере в команде все получится".

"Игра нашей команды воодушевляет и придает еще больше веры в национальную сборную, - отметил Черышев. - Уверен, что на домашнем матче против сборной Бельгии у команды будет колоссальная поддержка бело-сине-красной волны болельщиков".
Комментируя игру сына, полузащитника сборной России Дениса Черышева, на счету которого два мяча и две голевых передачи во встрече с киприотами, Черышев-старший отметил: "Главные замечания ему скажет главный тренер команды, я скажу ему свои. Единственное замечание, которое озвучу, - при счете 2:0, когда удалили соперника, появилась некоторая расхлябанность в игре, отдал три или четыре паса сопернику. Но когда человек два дает и два забивает, можно порадоваться".

После восьми матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко, за два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков. Сборная России стала второй командой из группы I, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года, ранее подобного добилась команда Бельгии, которая с 24 очками лидирует в турнирной таблице. В воскресенье бельгийцы в гостях обыграли сборную Казахстана (2:0). Четвертое место в группе I занимает сборная Шотландии (9 очков), далее идут команды Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

ЧЕ-2020 по футболу. Отборочный турнир. Группа I
МестоКомандаИВНПМячиО
1Бельгия880030-124
2Россия870127-421
3Кипр831413-1210
4Шотландия830511-179
5Казахстан82159-137
6Сан-Марино80080-430

 

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