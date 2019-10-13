Прядкин не ожидал, что российские футболисты забьют пять мячей в ворота киприотов

НИКОСИЯ, 13 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин не ожидал, что футболисты сборной России сумеют забить пять безответных мячей в гостевом матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. Об этом Прядкин сказал ТАСС.

"Мы настраивались на хорошую игру и на победу, но ожидания были не такими высокими, - сказал Прядкин. - Но я был уверен, что у команды боевой настрой, ребята приехали не для того, чтобы играть вторым номером и беречь силы. Команда показала характер против непростого соперника. Не раз уже говорили о том, что слабых соперников не бывает".

"Нам нравится настрой команды, с которым она подходит к каждому матчу. Ребята демонстрируют достойную, самоотверженную игру, буквально оставляют все силы на поле. Это, безусловно, заслуга тренерского штаба, спасибо большое хочется сказать руководству РФС. Сборная во всем обеспечена, все, что нужно было сделать для подготовки, мы сделали", - заключил Прядкин.

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Команда Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице. Далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0). В следующем матче сборная России 16 ноября сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге, тремя днями позднее российские футболисты на выезде встретятся с командой Сан-Марино в заключительном матче квалификации.