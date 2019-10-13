Свищев: выход на ЧЕ подтверждает, что Россия является одной из ведущих футбольных стран

Сборная России в воскресенье на выезде разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Благодаря этой победе команда обеспечила себе как минимум второе место в турнирной таблице в отборочной группе I, которое дает право сыграть в финальной стадии турнира.

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Выход российских футболистов в финальную часть чемпионата Европы подтверждает, что Россия является одной из ведущих футбольных стран. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Наша команда блестяще справилась с задачей, одержав семь побед подряд - это большой успех, большое достижение, - сказал Свищев. - Особенность этого чемпионата Европы в том, что турнир пройдет в разных странах и городах, в том числе и в России, в Санкт-Петербурге, мы не могли пропустить такой полудомашний чемпионат. Вообще, подобные успехи являются мощным катализатором всплеска интереса к спорту, подтверждают наш статус в качестве мировой спортивной державы, подтверждают то, что являемся одной из ведущих футбольных стран".

"Надеюсь, что выход сборной на Евро ускорит принятие закона о продаже пива на стадионах, - продолжил депутат. - Все-таки это давняя футбольная традиция, во всех странах Европы пиво спокойно продается на трибунах, да и у нас во время чемпионата мира никаких запретов не было. Нужно подарить болельщикам двойной праздник - сборная его уже подарила, дело теперь за законодателями".

В оставшихся матчах квалификации россиянам предстоит сыграть со сборными Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, на выезде). Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.