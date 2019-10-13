Прядкин отметил вклад РПЛ в успех сборной России в квалификации ЧЕ-2020

НИКОСИЯ, 13 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отметил значительный вклад лиги в успешное выступление сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение Прядкин высказал ТАСС.

В воскресенье россияне крупно обыграли киприотов (5:0) и досрочно обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы. Подопечные Станислава Черчесова набрали 21 очко, расположившись на второй строчке в отборочной группе, лидером является команда Бельгии (24 очка).

"Мне нравится эта сборная своим стилем игры и своей отдачей, - сказал Прядкин. - Пользуясь случаем, хочу поблагодарить клубы РПЛ. Сегодня сидели с [генеральным секретарем РФС] Александром Алаевым на трибуне, обратили внимание на то, что 11 игроков стартового состава были из 11 клубов, в основном из российских (за исключением полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева и хавбека "Монако" Александра Головина - прим. ТАСС)".

"Я считаю, что уровень нашего футбола значительно вырос. Это не заслуга какого-то отдельного тренера, это кропотливая работа клубов, особенно по воспитанию молодежи. Выход сборной на Евро-2020 даст положительный импульс всей РПЛ", - подчеркнул президент лиги.