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Футбол в Англии

Бывший вратарь "Челси" Чех отразил буллит в дебютном матче за хоккейную команду

Чешский голкипер завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19

ТАСС, 13 октября. Бывший вратарь лондонских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех дебютировал в качестве голкипера английской хоккейной команды "Гилфорд Феникс", отразив буллит в первом матче. Об этом сообщает британское издание Metro.

Чех заключил контракт с "Гилфорд Феникс" 9 октября. В воскресенье чешский голкипер провел дебютный матч, в котором его команда в серии буллитов победила "Суидон Уайлдкэтс" со счетом 3:2. Чех был признан лучшим игроком встречи, отразив решающий бросок.

Чех завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19, он выступал за чешские клубы "Хмел" и "Спарта", французский "Ренн", "Челси" и "Арсенал". В составе "Челси" Чех стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии и трехкратным обладателем Кубка лиги, обладателем Суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В составе "Арсенала" чешский голкипер во второй раз в карьере завоевал Суперкубок Англии. Чеху принадлежит рекорд сборной Чехии по количеству сыгранных матчей (124), в составе национальной сборной страны стал бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года в Португалии.

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