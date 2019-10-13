Юбилейный, 30-й Кубок Кремля стартует в Москве с участием Медведева и Хачанова

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Матчи основной сетки теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" стартуют в понедельник в Москве. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,954 млн, турнир входит в категорию ATP 250 (победитель получает 250 рейтинговых очков) и категорию "Премьер" WTA (470 очков).

Впервые за долгое время два российских теннисиста находятся в первой десятке мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это Даниил Медведев и Карен Хачанов, и они оба сыграют в Москве на "ВТБ Кубке Кремля". Медведев (1-й номер посева) и Хачанов (2) начнут турнир со второго круга, как и хорват Марин Чилич (3) и серб Душан Лайович (4). Андрей Рублев, занимающий 33-е место в рейтинге АТР, посеян под шестым номером, в первом круге он сыграет с Александром Бубликом (16) из Казахстана.

Медведев приедет в Москву в качестве победителя "Мастерса" в Шанхае. В воскресенье он победил в финале Александра Зверева из Германии (6:4, 6:1), завоевав свой четвертый титул в сезоне. У Хачанова, покинувшего турнир в Китае после третьего круга, времени на подготовку к "ВТБ Кубку Кремля" будет больше.

"После Китая есть небольшая акклиматизация, чувствуется разница во времени, но мне восстанавливаться легче. Рано утром встаешь, можно потренироваться пораньше, - сказал Хачанов, победивший на Кубке Кремля в прошлом году. - В Москве, дома, мне хочется выиграть турнир. Буду рад победить во второй раз подряд, но посмотрим, как все сложится".

Евгений Донской в первом круге сыграет с казахстанцем Михаилом Кукушкиным, Алибек Качмазов - с другим россиянином Аленом Авидзбой, победитель этой встречи встретится во втором круге с Медведевым.

Женский турнир в тени мужского

Российские теннисистки в текущем сезоне выступают не столь ярко, в числе фаворитов их нет. При этом в Москву приедут три спортсменки из первой десятки мирового рейтинга. Украинка Элина Свитолина получила первый номер посева, голландка Кики Бертенс - второй, швейцарка Белинда Бенчич - третий. Они начнут выступление со второго круга.

Действующая победительница турнира россиянка Дарья Касаткина встретится в первом круге с украинкой Даяной Ястремской. Светлана Кузнецова сыграет с чешкой Каролиной Муховой, Анастасия Павлюченкова - с гречанкой Марией Саккари (7). Анастасия Потапова - с соотечественницей Анной Калинской, Вероника Кудерметова - с Онс Жабер из Туниса.

Кубок Кремля проходит в 30-й раз в Москве. Привычное место проведения - СК "Олимпийский" - находится на реконструкции, и в этом году матчи решено проводить на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Как отметил во время прошедшей в субботу в ТАСС жеребьевки турнира президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение найти приемлемую площадку для проведения в столице "ВТБ Кубка Кремля" на время реконструкции спорткомплекса "Олимпийский".

"Олимпийский" на капитальном ремонте, поэтому мы вынуждены были переехать в "Крылатское", - сказал Тарпищев. - Что касается перспективы проведения "ВТБ Кубка Кремля", то мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение найти приемлемую площадку для проведения турнира. Пока все в работе, будем благодарны Москве, если найдем такое же место для турнира, каким был "Олимпийский".

Дебютный Кубок Кремля прошел в 1990 году, став первым профессиональным теннисным турниром в СССР, с 1996 года проводится также женский турнир. Первым обладателем Кубка стал советский теннисист Андрей Черкасов, чаще других трофеем владел Евгений Кафельников - пять раз подряд (1997-2001). В женских соревнованиях дважды побеждали Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина и француженка Мари Пирс.