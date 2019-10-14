Передача Куликова не спасла "Виннипег" от поражения в матче НХЛ с "Питтсбургом"

ТАСС, 14 октября. "Питтсбург" обыграл "Виннипег" со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей по две шайбы забросили Зак Астон-Риз (5-я и 55-я минуты), Джейк Гюнцель (28, 52) и Сэм Лафферти (29, 50), еще один гол на счету Доминика Симона (37). У проигравших отличились Мэтью Перро (2) и Марк Шайфли (31).

Российский защитник Дмитрий Куликов сделал голевую передачу в эпизоде с голом Перро. Всего в текущем сезоне на его счету три очка (1 шайба + 2 передачи).

"Питтсбург" забросил семь шайб во втором матче подряд. В воскресенье в гостях со счетом 7:4 была обыграна "Миннесота". В обеих встречах из-за травмы не принимал участия российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, получивший повреждение в домашней игре против "Коламбуса" (7:2), которая прошла в ночь на 6 октября.

"Питтсбург" вышел на четвертое место в Восточной конференции, набрав восемь очков в шести встречах. "Виннипег" занимает аналогичную строчку в Западной конференции с восемью очками в пяти матчах. В следующем матче "Питтсбург" 17 октября примет "Колорадо". "Виннипег" днем раньше встретится на своей площадке с "Аризоной".