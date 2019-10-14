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Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболисты потерпели шестое поражение на КМ, уступив сборной США

Встреча завершилась в трех сетах
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо
Описание
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо

ТАСС, 14 октября. Мужская сборная России потерпела поражение от команды США в десятом матче на Кубке мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:11, 25:16) в пользу американцев. В первом матче россияне обыграли иранцев (3-1), во втором - канадцев (3-2), затем уступили австралийцам (2-3) и бразильцам (0-3), обыграли египтян (3-1), проиграли полякам (1-3) и японцам (1-3), а потом победили итальянцев (3-1) и оказались слабее аргентинцев (1-3). В следующей, заключительной игре российская команда 15 октября встретится со сборной Туниса.

После десяти матчей сборная России занимает седьмое место, имея в активе 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу команда Бразилии (26 очков), которая еще не потерпела ни одного поражения, сборная США вышла на второе место (24), на третьей строчке - команда Польши (22), на четвертой - сборная Японии (20), пятыми идут аргентинцы (13).

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола. Соперники встречаются друг с другом по одному разу, сборная, набравшая наибольшее количество очков, станет обладателем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.

Мужская сборная России дважды становилась победителем Кубка мира (1999, 2011), а также один раз выигрывала серебряные медали (2007). В активе сборной СССР четыре победы (1965, 1977, 1981, 1991), что является рекордом.

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Летние олимпийские виды спорта
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